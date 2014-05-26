ККИ провел рейд в Александровском парке

В результате проверки были обнаружены нарушения, связанные с незаконной торговлей и использованием городской земли.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) и подведомственное учреждение СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" (ЦПЭИГИ) провели рейд на территории Александровского парка. В результате проверки были обнаружены нарушения, связанные с незаконной торговлей и использованием городской земли. Торговцы незаконно продавали прохладительные напитки, мороженое, продукты питания, сахарную вату.

В ходе рейда были изъяты и отправлены на склад временного хранения четыре единицы холодильного оборудования, два зонта и тележка. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.

Право на размещение торговых объектов имеют только добросовестные представители малого и среднего бизнеса, заключившие договоры с городом на размещение на земельных участках, включенных в схему размещения НТО. Лица, незаконно разместившие торговые точки, будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства.

Ранее мы сообщили о том, что судно с 11 пассажирами заглохло у Дворцового моста.

Фото: ККИ