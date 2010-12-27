Основным заработком хип-хоп исполнителя оказалась не музыка.

Во вторник, 4 июня, стало известно о том, что Jay-Z стал первым в мире рэпером с миллиардами. Об этом сообщает Forbes.

Известно, что в данный момент состояние рэпера Шона Картера составляет 1 млрд долларов. При этом основным заработком хип-хоп исполнителя оказалась не музыка. Так, самым крупным активом Jay-Z является доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne, которая составляет 310 млн долларов. Также рэпер владеет инвестициями в различных компания: Uber, коньячный бренд DUssé и стриминговый сервис Tidal. Также значительные инвестиции вложены в произведения искусства и недвижимость.

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