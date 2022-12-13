Землю под строительство Витебской развязки изъяли в Петербурге

С соответствующим иском в арбитраж обратились представители КРТИ города.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) об изъятии недвижимости у компании "Управление механизации №4" под строительство Витебской развязки. Информация об этом появилась в информационной базе "Электронное правосудие".

Общая площадь участка составляет 3,8 тыс. кв.м. В его границах расположено нежилое здание, занимающее 1,4 тыс.кв.м.

Согласно вынесенному судом постановлению, ООО "Управление механизации №4" оплатит 72,5 млн рублей, а также убытки и упущенную выгоду в размере 5,5 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что за 2023 год на Витебской развязке смонтируют большую часть металлоконструкций.

Фото: Правительство Петербурга