Мужчина катался по Воробьевым горам.

Известный российский биолог Иван Пигарев погиб в Москве от столкновения с самокатом. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала "МК: срочные новости". Известно, что научный деятельно занимался вопросами физиологии зрения и сна. Мужчине было 80-лет.

Известно, что 14 июля местный житель катался на велосипеде (согласно другому источнику, речь шла о самокате) по Воробьевым горам. Во время одного из виражей он столкнулся с еще одним москвичом. Ученый упал на асфальт. После этого пострадавшего госпитализировали в больницу, но медики не смогли спасти жизнь пациенту. Он умер от полученных травм.

Напомним, что Иван Пигарев являлся главным научным сотрудником Института проблем передачи информации имени Харкевича.

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Фото: YouTube/Первый медицинский канал

