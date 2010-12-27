Троллейбусы и трамваи готовятся изменить маршруты

На несколько дней затруднят движение крупные городские мероприятия.

Петербуржцев предупредили на официальном сайте СПб ГУП "Горэлектротранс".

14 сентября начнется "Открытый районный массовый велопробег на велосипедах и роликах "Велокупчино-2019". В этот день с 15:00 до 15:40 прекратится троллейбусное движение по Пражской улице.

15 сентября состоится 93-й традиционный легкоатлетический пробег Пушкин-Санкт-Петербург. Поэтому с 09:50 до 12:00 закроется трамвайное и троллейбусное движение по Московскому проспекту и Невскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Дворцовой площади.

Помимо этого внесут изменения в ход транспорта дорожные работы по улице Шаврова от проспекта Авиаконструкторов до Комендантского проспекта. с 05:00 14 сентября до 05:30 16 сентября на этом участке также не будут работать троллейбусы.

Ранее в Piter.TV: Движение транспорта запретят в центре Петербурга из-за Крестного хода

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