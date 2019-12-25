В Петербурге трамваи № 9, 38, 51 изменят маршрут с субботы

На участке специалисты будут ремонтировать дорогу.

В понедельник, 2 августа, в связи с производством дорожных работ в зоне трамвайных путей с 5:30 7 августа до 5:30 9 августа закроется движение по Пискаревскому проспекту у Куракиной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Трамвай №9 проследует от конечной станции "Ж/д станция Ручьи" по действующей трассе до конечной станции "Станция метро "Удельная"".

Движение трамвая №38 закрывается. Трамвай №51 проследует от конечной станции "Суздальский проспект" по действующей трассе до проспекта Науки до Тихорецкого проспекта, далее до Политехнической улице до конечной станции "Ж/д станция Кушелевка".

Ранее мы писали, что вице-губернатор Соколов рассказал, на каких направлениях могут появиться частные трамвайные линии.

Фото: Piter.tv