В Петербурге изменится маршрут ряда троллейбусов в пятницу и субботу

Маршрут изменят из-за переноса строительного городка.

Из-за переноса строительного городка с 21:00 20 августа до 05:00 21 августа закрывается троллейбусное движение по Суворовскому проспекту у дома №50/52. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Так, троллейбус №5 следует от конечной станции "Конногвардейский бульвар" по трассе до Суворовского проспекта, затем по Невскому и Бакунина проспектам, далее по Мытнинской улице (обратно по Мытнинской и Полтавской улицам), 8-й Советской улице до конечной "Новгородской улица".

Троллейбус №7 проследует от Таллинской улицы по улице Стахановцев, Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Невскому проспекту, далее по действующей трассе до "Петровской площади". Обратно по Заневскому проспекту, Новочеркасскому проспекту, Таллинской улице.

Маршрут №11 пройдет от "Улицы Кораблестроителей" до Невского проспекта, а далее до конечной "Проспект Бакунина".

Маршрут №15 пройдет от Сызранской улицы до Кирочной улице, по Литейному проспекту, Литейному мосту, улице Академика Лебедева до Улицы Комиссара Смирнова.

Троллейбус №16 пройдет от конечной "Ж/д станция Ручьи" до Новочеркасского проспекта, далее до Заневского проспекта, моста Александра Невского до конечной "Площадь Бехтерева".

Троллейбус №33 пройдет от конечной станции "Проспект Солидарности" по действующей трассе до конечной станции "Проспект Бакунина".

Ранее мы писали, что на КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы.

Фото: Piter.tv