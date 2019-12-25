В воскресенье в Петербурге изменит маршрут ряд троллейбусов

Некоторые изменения также продлятся до октября.

В пятницу, 24 сентября, из-за дорожных работ на Пискаревском проспекте изменятся маршруты ряда троллейбусов, сообщили в пресс-службе "Горэлектротранс".

Так, движение троллейбусов закроют от улицы Руставели до Пискарёвского путепровода с 05:00 26 сентября до 05:00 27 сентября и с 05:00 3 октября до 05:00 4 октября.

В связи с этим троллейбус №16 поедет от улицы Маршала Тухачевского по Апрельской улице, проспекту Металлистов и далее по действующей трассе до конечной "Площадь Бехтерева".

№18 пойдет по постоянной трассе с использованием троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

А маршрут №38 проляжет от Светлановского проспекта по действующей трассе до конечной станции "Ж/д станция "Ручьи".

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Фото: Piter.tv