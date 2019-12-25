Движение трамваев №21, 55, 58 изменят на два дня

Маршрут изменят на 15 и 16 августа.

С раннего утра воскресенья, 15 августа, до часа ночи понедельника, 16 августа, трамвайное движение по проспекту Энгельса от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения закрывается, сообщили в пресс-службе "Горэлектротранс".

На участке будут проводить путевые работы, в связи с чем движение некоторых трамваев будет изменено.

Так, трамвай №21 проследует от конечной станции "Приморский проспект" по действующей трассе до Выборгского шоссе, далее по Выборгскому шоссе, Суздальскому проспекту до конечной "Улица Жени Егоровой".

Трамвай №55 пойдет от "Улицы Шаврова" по действующей трассе до проспекта Энгельса, далее по проспекту и Выборгскому шоссе до конечной "Станция метро "Озерки". Обратно трамвай пойдет по проспекту Луначарского.

Трамвай №58 идет от конечной "Придорожная аллея" по проспекту Энгельса, Просвещения и Культуры до конечной "Проспект Культуры".

Ранее мы писали, что дорожные работы изменят маршруты автобусов на Пискаревском проспекте.

Фото: Piter.tv