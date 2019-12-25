С субботы в Петербурге изменятся маршрутов движения общественного транспорта

Общественный транспорт изменит маршрут из-за "Кросса нации", съемок фильма и прокладки газопровода.

С субботу, 18 сентября, с 11 утра до 13:30 часов дня из-за проведения "Кросса нации" и перекрытием движения по Северной дороге, набережной Гребного канала, Бодрову переулку, вносятся изменения в маршрут автобуса № К-131, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Так, коммерческий автобус проследует от конечной остановки "Ручьи" до набережной Мартынова.

Помимо этого с 18 по 21 сентября из-за прокладки газопровода на Петровском проспекте у дома № 20 изменятся маршруты троллейбуса № 7 и автобуса № 14.

Троллейбусы №7 пойдут от Таллинской улицы до проспекта Добролюбова, после по переулку Талалихина, Съезжинской улице, Большому проспекту П.С. и проспекту Добролюбова в обратном направлении.

Автобусы №16 пойдут от конечной остановки "Метро Выборгская" до Пионерской улицы, далее по Лазаревскому мосту, Спортивной улице, Морскому проспекту и далее до конечной остановки "Крестовский остров".

В воскресенье, 19 сентября, с 7 часов утра до 23 часов вечера из-за съемок фильма в Кронштадте на Интернациональной улице изменится маршрут автобуса №3Кр. Автобусы проследуют от остановки "Ленинградская пристань" по Тулонской аллее, Ленинградской улице, улице Аммермана, Петровской улице и далее по действующей трассе (в оба направления).

Ранее мы писали, что на маршруты до ЖК "Цветной город" пустят дополнительные автобусы.

Фото: Piter.tv