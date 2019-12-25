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Маршрут трамвая №61 изменится с 30 октября по 1 ноября
Сегодня, 11:52
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Маршрут трамвая №61 изменится с 30 октября по 1 ноября

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На участке будут ремонтировать трамвайные пути.

В час ночи 30 октября рабочие приступят к ремонту трамвайных путей на улице Смолячкова. Ремонт продлится до 5 утра. В связи с этим закрывается трамвайное движение  по улице Смолячкова от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта. Об этом сообщил "Горэлектротранс". 

Маршрут трамвая №61 изменится. В выходные его путь проляжет от конечной станции "Пр. Культуры" по действующей трассе до Гренадерской ул., далее по Лесному пр., ул. Академика Лебедева, ул. Комсомола (обратно: по Боткинской ул., ул. Академика Лебедева) до конечной станции "Пл. Ленина" (с учетом закрытия Светлановского пр.).

Ранее мы писали, что "Горэлектротранс" контролирует ситуацию по ДТП с двумя трамваями на Бухарестской улице.

Фото: Piter.tv

Теги: изменение маршрута, петербург, трамвай 61
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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