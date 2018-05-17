Трамвай №51 изменит маршрут в понедельник и вторник

Маршрут изменят из-за путевых работ.

В пятницу, 30 июля, пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс" предупредила петербуржцев об изменении маршрута трамвая №51 в понедельник и вторник, 2 и 3 августа соответственно.

Так, с 10 утра до 15 часов дня трамвайное движение по 3-му пути конечной станции "Мечникова пр." закрывается из-за производства путевых работ. Специалисты будут подготавливать территорию для укладки асфальта.

Поэтому трамвай №51 проследует от конечной станции "Суздальский пр." по действующей трассе по проспекта Науки, далее к Тихорецкому проспекту до конечной станции "Тихорецкий пр.".

Ранее мы писали, что движение в Петербурге ограничат соревнования по триатлону 1 августа.

Фото: Piter.tv