В Петербурге представили уникальное издание Нового Завета Синодального перевода 1885 года

Переплёт книги выполнен из слоновой кости.

В музыкальной библиотеке Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича представлено уникальное издание Нового Завета Синодального перевода 1885 года, принадлежавшее Елизавете Мравинской, матери великого дирижёра Евгения Мравинского. Презентация состоялась 28 декабря, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

Переплёт книги выполнен из слоновой кости. На страницах книги сохранились записи на русском и французском языках, сделанные в ноябре 1917 года и в 1931 году, когда Елизавета Мравинская подарила книгу своему сыну. Эти надписи, как отмечают в митрополии, звучат как рождественские напутствия.

Одна из надписей гласит: "Верить — значит всегда быть сильным и спокойным. Верить — это счастье, даже в мучениях. Это божественный бальзам от жестокой любви. Это — преобразить всё в необъятной природе. Это — навсегда наполнить ароматом свою жизнь и своё сердце".

Предполагается, что более подробную информацию о том, как эти цитаты связаны с событиями в семье Мравинских, можно найти в дневниках Елизаветы Николаевны.

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Фото: Telegram-канал "Санкт-Петербургская митрополия"