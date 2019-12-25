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Избиркомам в России дадут право отложить выборы в случае ЧС
Сегодня, 12:54
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matveyvn

Избиркомам в России дадут право отложить выборы в случае ЧС

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По словам законодателей, это сделано "в целях защиты жизни и здоровья граждан России".

Избиркомам в России дадут право отложить выборы в случае чрезвычайной ситуации. Поправки одобрила Госдума при рассмотрении проекта о наделении правительства правом вводить ЧС.

Из текста следует, что выборы и референдумы могут быть отложены при чрезвычайной ситуации. А также при введении режима повышенной готовности. По словам законодателей, это сделано "в целях защиты жизни и здоровья граждан России".

Решение о переносе выборов должен принимать региональный избирком.

Ранее Госдума одобрила во втором чтении законопроект об отсрочке по уплате налогов.

Теги: выборы, госдума, закон, чрезвычайное положение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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