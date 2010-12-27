Избирком Петербурга пересчитает голоса в муниципалитете "Юго-Запад"

Петербуржцы пожаловались на сбои в работе электронных урн.

Избирком Петербурга пересчитает бюллетени муниципальных выборов в МО "Юго-Запад", сообщили СМИ. Голоса подсчитывали электронные урны во время избирательного процесса.

Дело в том, что на результаты выборов поступило более 10 жалоб, они касаются сбоев в работе электроники. Появилась информация о том, что больше всего мест в муниципалитете получили кандидаты от "Справедливой России".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ИКМО № 72 не стали пересчитывать голоса. Там 15 мест в муниципальном совете заняли представители Партии Роста.

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