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Избирком Петербурга пересчитает голоса в муниципалитете "Юго-Запад"
Сегодня, 22:18
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nadezhda_sib

Избирком Петербурга пересчитает голоса в муниципалитете "Юго-Запад"

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Петербуржцы пожаловались на сбои в работе электронных урн.

Избирком Петербурга пересчитает бюллетени муниципальных выборов в МО "Юго-Запад", сообщили СМИ. Голоса подсчитывали электронные урны во время избирательного процесса. 

Дело в том, что на результаты выборов поступило более 10 жалоб, они касаются сбоев в работе электроники. Появилась информация о том, что больше всего мест в муниципалитете получили кандидаты от "Справедливой России". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ИКМО № 72 не стали пересчитывать голоса. Там 15 мест в муниципальном совете заняли представители Партии Роста. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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