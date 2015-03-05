Из-за сильного ветра в Москве были повреждены 24 автомобиля

Информация о пострадавших не поступала.

Из-за сильного ветра в Москве были повреждены несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал "Городское хозяйство Москвы".

По данным на 19:30, сильный ветер в столице повалил 49 деревьев, а также повреждены 24 автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.

В ведомстве обратились с рекомендацией соблюдать правила личной безопасности и не прятаться от непогоды под деревьями. Что касается водителей, то им рекомендуют быть аккуратнее на дороге.

Ранее суд оштрафовал жителя Чебоксар, который пожарил сосиски на Вечном огне.

Видео: Telegram / LIFE SHOT