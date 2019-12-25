Из-за пожара в БЦ в Петербурге эвакуировали 40 человек

На месте происшествия работает девять единиц техники.

Стало известно о пожаре, который произошел в Петроградском районе Петербурга вечером 9 октября. Как сообщили Piter.tv в пресс-службе городского ГУ МЧС. возгорание случилось в бизнес-центре "ГАЙОТ", расположенном в доме №23 по улице Профессора Попова.

Отмечается, что горит 15 метров на кровле, из БЦ эвакуировали 40 человек.

Здание 4х этажное, 3СО, кровля двускатная, металл по деревянной обрешётке. Работает 9 единиц техники – отметили в ведомстве.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Крыленко загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Хозяин квартиры успел выбежать на улицу до приезда противопожарной бригады.

Фото: Piter.tv. Носит иллюстративный характер