Из-за пожара на Кораблестроителей эвакуировали несколько человек

Никто не пострадал.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что на балконе одной из квартир девятого этажа на улице Кораблестроителей заметили пожар, сообщил источник в правоохранительных органах.

В квартире никто не пострадал, на балконе горела обстановка 3 кв.м. Пожарные занялись проливкой и разборкой. Из-за горения пришлось эвакуировать пятерых человек с этажей выше.

Как произошло возгорание, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в автосервисе на улице Профессора Попова произошел пожар.

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