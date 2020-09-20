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Из-за пожара на Кораблестроителей эвакуировали несколько человек

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Никто не пострадал.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что на балконе одной из квартир девятого этажа на улице Кораблестроителей заметили пожар, сообщил источник в правоохранительных органах.

В квартире никто не пострадал, на балконе горела обстановка 3 кв.м. Пожарные занялись проливкой и разборкой. Из-за горения пришлось эвакуировать пятерых человек с этажей выше. 

Как произошло возгорание, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что в автосервисе на улице Профессора Попова произошел пожар.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: возгорание, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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