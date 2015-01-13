Из-за погоды паромную переправу из Крыма отменили

Сейчас на территории порта Крыма есть два парома. Они проходят техническую проверку.

Погодные условия не позволяют начать работу Керченской паромной переправе. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Об этом сообщили на портале "Интерфакс".

Паромная переправа готовится к перевозкам. Сейчас на территории порта Крыма есть два парома. Они проходят техническую проверку. Специалисты уже наливают топливо.

Как сообщил Николай Лукашенко, с рыбного порта к вечеру приедет большой автомобильный паром.

Ранее на Piter.tv: сотрудники ГИБДД останавливают фуры, которые едут в сторону Крымского моста.

Видео: Телеграм / Shot