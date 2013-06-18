Из-за непогоды задержали десяток рейсов из Петербурга в Мурманск

Аэродром Мурманска будет закрыт до 15 часов дня.

Сегодня, 14 ноября, из-за сильной метели задерживаются рейсы, курсирующие между Петербургом и Мурманском. Об этом сообщили пресс-службе аэропорта Мурманска.

Из Северной столицы опаздывают семь рейсов. Из Мурманска не могут вылететь самолеты компаний "Аэрофлот", "Россия", Smartavia.

До 15 часов дня в Мурманске будет закрыт аэродром. До открытия он не сможет принимать воздушные судна.

Ранее на Piter.tv сообщили, что туман, ветер и мокрый снег обещают жителям Ленобласти в воскресенье.

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