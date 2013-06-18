  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за непогоды задержали десяток рейсов из Петербурга в Мурманск
Сегодня, 13:35
145
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Из-за непогоды задержали десяток рейсов из Петербурга в Мурманск

0 0

Аэродром Мурманска будет закрыт до 15 часов дня.

Сегодня, 14 ноября, из-за сильной метели задерживаются рейсы, курсирующие между Петербургом и Мурманском. Об этом сообщили пресс-службе аэропорта Мурманска. 

Из Северной столицы опаздывают семь рейсов. Из Мурманска не могут вылететь самолеты компаний "Аэрофлот", "Россия", Smartavia. 

До 15 часов дня в Мурманске будет закрыт аэродром. До открытия он не сможет принимать воздушные судна.

Ранее на Piter.tv сообщили, что туман, ветер и мокрый снег обещают жителям Ленобласти в воскресенье.

Фото: Pexels

 

Теги: задержки, метель, петербург-мурманск, погода, рейсы, самолеты
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии