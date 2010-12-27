В Приморском районе из-за срыва сроков работ не появятся две велополосы

Администрация города планирует разобраться с подрядчиком, не успевшим завершить строительство.

В 2018 году Санкт-Петербург недополучил две велодорожки, которые должны были появиться на территории Приморского района. По данным городского центра управления парковками, причиной такой неудовлетворительной ситуации стала работа недобросовестного подрядчика. Компания не успела вовремя доделать проект. В результате в ближайшее время с организацией собираются расторгнуть соглашение.

Известно, что проблема со срывом сроков выявлена на Северной и Южной дорогах по направлению к набережной Петровского фарватера, а также Приморском проспекте, начиная от участка с Яхтенной улицей и заканчивая Савушкина.

Фото: Piter.tv