Из-за массовых отравлений петербуржцев закрыли на 20 дней кондитерское предприятие

В ведомстве добавили, что сохранность пломб будет проверяться до окончания срока приостановления деятельности.

В пятницу, 10 февраля, Фрунзенский суд приостановил на 20 суток работу компании, выпускающей кондитерские изделия. Это произошло после многочисленных жалоб горожан. Об этом рассказали в УФССП по Петербургу.

На улице Салова на предприятии "Десерт Фентези" выявили грубые нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования при производстве кондитерских изделий. В управлении отметили, что "жалобы петербуржцев на качество продукции поступали в Роспотребнадзор на регулярной основе, как и случаи регистрации острой кишечной инфекции".

В ведомстве добавили, что сохранность пломб будет проверяться до окончания срока приостановления деятельности.

Ранее в Петербурге предложили продлить работу общепита до 2:00. Представитель Смольного подчеркнул, что увеличение часов работы общепита возможно при соблюдении всех ковидных ограничений работниками заведения.

Фото: Piter.tv

