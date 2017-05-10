Из-за циклона Reili в понедельник на Петербург обрушатся дожди

Насладиться теплой погодой можно сегодня.

В начале недели в Петербург на смену циклону Queenie придет Reili. Из-за него в городе начнется непогода. В регионе будут идти сильные дожди. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своем tg-канале.

По словам специалиста, в Северной столице и Ленобласти подует холодный ветер. Температура воздуха составит всего +10 градусов.

Насладиться теплой погодой можно сегодня. Столбики термометров покажут +15 градусов. Обильных осадков в этот день быть не должно.

Настраиваемся на пару дней осенней, более прохладной погоды. В дожде температура воздуха будет около плюс 10 градусов. Александр Колесов, синоптик

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Фото: Piter.tv