Из-за аварии на трубопроводе на юге Выборга пропала холодная вода

Вопрос восстановления ХВС поставлен на контроль городской прокуратуры.

В южном микрорайоне города Выборг пропала холодная вода. Причиной послужила аварийная ситуация на трубопроводе, устранением которой в настоящий уже занимаются, – сообщают в пресс-службе Ленобласти.

Согласно предварительной информации, авария произошла около 12-ти часов дня на пересечении улиц Весенний поток и Западной. На трубопроводе случился разрыв межфланцевого соединения, что и стало причиной отключения подачи ХВС на юг Выборга.

Аварийные службы занимаются устранением нарушения. Сотрудники прокуратуры контролируют ход восстановительных работ на месте аварии. По факту произошедшего в ведомстве организовали проверку.

Напомним, что ранее на проспекте Стачек случился прорыв горячей воды.

Видео: Telegram / Прокуратура Ленинградской области