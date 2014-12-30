  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:33
65
redrikshugrv Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Из-за аварии на трубопроводе на юге Выборга пропала холодная вода

0 0

Вопрос восстановления ХВС поставлен на контроль городской прокуратуры.

В южном микрорайоне города Выборг пропала холодная вода. Причиной послужила аварийная ситуация на трубопроводе, устранением которой в настоящий уже занимаются, – сообщают в пресс-службе Ленобласти.

Согласно предварительной информации, авария произошла около 12-ти часов дня на пересечении улиц Весенний поток и Западной. На трубопроводе случился разрыв межфланцевого соединения, что и стало причиной отключения подачи ХВС на юг Выборга.

Аварийные службы занимаются устранением нарушения. Сотрудники прокуратуры контролируют ход восстановительных работ на месте аварии. По факту произошедшего в ведомстве организовали проверку.

Напомним, что ранее на проспекте Стачек случился прорыв горячей воды.

Видео: Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Теги: авария, выборг, нет холодной воды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии