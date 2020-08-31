Из школы №411 эвакуировали 100 человек

В столовой загорелось холодильное оборудование на площади 6 кв.м.

Вечером в понедельник, 31 августа, около 16:27 к школе №411 на Ботанической улице, 6, выехали пожарные подразделения. Сообщается, что наблюдалось задымление в столовой.

До прибытия специалистов эвакуировали 62 человека, 24 из них – дети. В 17:07 пожар был локализован: в столовой загорелось холодильное оборудование на площади 6 кв.м. Никто не пострадал. По предварительной информации, произошло короткое замыкание в электрооборудовании. Всего было эвакуировано 100 человек.

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Видео: Piter.TV