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Из школы №411 эвакуировали 100 человек

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В столовой загорелось холодильное оборудование на площади 6 кв.м.

Вечером в понедельник, 31 августа, около 16:27 к школе №411 на Ботанической улице, 6, выехали пожарные подразделения. Сообщается, что наблюдалось задымление в столовой. 

До прибытия специалистов эвакуировали 62 человека, 24 из них – дети. В 17:07 пожар был локализован: в столовой загорелось холодильное оборудование на площади 6 кв.м. Никто не пострадал. По предварительной информации, произошло короткое замыкание в электрооборудовании. Всего было эвакуировано 100 человек.

Ранее мы писали, что в Политехническом университете снова упал потолок.

Видео: Piter.TV

Теги: задымление, пожар, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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