Из реки Свирь спасатели вытащили горе-пловца

Инцидент произошел около набережной Красного флота в городе Лодейное поле.

В Ленобласти мужчина чуть не захлебнулся в реке Свирь. Первый заплыв с одного берега на другой у жителя региона состоялся, а вот на обратном пути здоровье подвело экстремала. Об этом сообщили в авариной-спасательной службе Ленинградской области.

Инцидент произошел около набережной Красного флота в городе Лодейное поле. Спасатели вытащили спортсмена из воды. Он признался, что доплыть до берега помешало сильное течение.

Пострадавшему оказали первую помощь. Его передали родственникам.

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