  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из реки Свирь спасатели вытащили горе-пловца
Сегодня, 18:20
106
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Из реки Свирь спасатели вытащили горе-пловца

0 0

Инцидент произошел около  набережной Красного флота в городе Лодейное поле.

В Ленобласти мужчина чуть не захлебнулся в реке Свирь. Первый заплыв с одного берега на другой у жителя региона состоялся, а вот на обратном пути здоровье подвело экстремала. Об этом сообщили в авариной-спасательной службе Ленинградской области.

Инцидент произошел около  набережной Красного флота в городе Лодейное поле. Спасатели вытащили спортсмена из воды. Он признался, что доплыть до берега помешало сильное течение. 

Пострадавшему оказали первую помощь. Его передали родственникам.

Ранее на Piter.tv: рабочий утонул в котловане на стройплощадке в Светогорске.

Фото: Pexels

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ленобласть, река свирь, спасли пловца
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии