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Из-под завалов сгоревшего в Новой Ладоге здания спасли котенка

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Сейчас животное чувствует себя хорошо и ждет новых хозяев.

Еще вчера ночью в Новой Ладоге горела историческая постройка. Пожар уничтожил церковно-приходскую школу практически полностью.

Сегодня, 17 сентября, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района приступили к осмотру завалов потушенного здания. Именно в этот момент старший инспектор Ян Царегородцев услышал из-под завалов мяуканье, о чем сказал начальнику караула 121-й пожарной части Андрею Салтыкову. Сотрудник сразу же начал искать животное и через несколько минут вытащил из-под сгоревших балок живого котенка.

Видео спасения появилось в группе "Пожарная безопасность Волховского района".

Котенка отвезли в волховскую ветеринарную клинику. Теперь он ждет любящих хозяев.

Ранее в Piter.tv писали про этот пожар.

Видео и фото: Пожарная безопасность Волховского района, ВКонтакте

Теги: котенок, ленобласть, пожар, спасение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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