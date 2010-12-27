Из квартиры на Русановской вынесли более 10 млн рублей

В четверг, 21 ноября, в полицию Невского района Петербурга обратился 29-летний мужчина, работающий администратором бара, и заявил об ограблении квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Потерпевший рассказал, что к нему в однокомнатную квартиру в доме на Русановской улице проникли двое неизвестных людей. Добычей домушников стали 10 млн 150 тысяч рублей, а также 2,5 тысячи евро.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Пока злоумышленников поймать не удалось.
Ранее мы писали, что в квартире на Красносельском шоссе домушник обокрал мужчину на более чем 150 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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