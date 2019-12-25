Из киришской школы были украдены ноутбуки

Грабитель забрался в Киришскую СОШ №3 через открытое окно.

Киришская СОШ №3 к началу учебного года может недосчитаться шести ноутбуков: именно столько мобильных компьютеров удалось унести грабителю, забравшемуся в здание учебного заведения через открытое окно. О пропаже техники работники школы сообщили в полицию 2 августа.

Проникновение вора в школу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря полученным записям, полиция располагает приметами преступника: это юноша худощавого телосложения с короткой стрижкой. Преступник уже объявлен в розыск.

Ранее в Выборге были задержаны серийные магазинные воры.

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