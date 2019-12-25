  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из киришской школы были украдены ноутбуки
Сегодня, 13:37
108
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Из киришской школы были украдены ноутбуки

0 0

Грабитель забрался в Киришскую СОШ №3 через открытое окно.

Киришская СОШ №3 к началу учебного года может недосчитаться шести ноутбуков: именно столько мобильных компьютеров удалось унести грабителю, забравшемуся в здание учебного заведения через открытое окно. О пропаже техники работники школы сообщили в полицию 2 августа. 

Проникновение вора в школу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря полученным записям, полиция располагает приметами преступника: это юноша худощавого телосложения с короткой стрижкой. Преступник уже объявлен в розыск. 

Ранее в Выборге были задержаны серийные магазинные воры.

Фото: Pexels

Теги: киришская сош, криминальная сводка, ленобласть, ограбление школы, похититель ноутбуков
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии