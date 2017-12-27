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На Васильевском острове грабители вынесли из института РАН микроскоп и весы
Сегодня, 9:01
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lesjasap
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На Васильевском острове грабители вынесли из института РАН микроскоп и весы

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Грабители долго пытались найти что-то ценное в институте РАН и в результате забрали только микроскоп и весы.

Как стало известно, накануне вечером в правоохранительные органы обратились сотрудники института РАН в Петербурге. В учебном учреждении на Васильевском острове пропало научное оборудование. 
 
Сообщается, чтобы украсть у ученых ценные вещи, грабителям пришлось пройтись по нескольким кабинетам. В семь помещений двери оказались вскрытыми. В итоге злоумышленники забрали у людей науки микроскоп и весы. Одна из сотрудниц Института высокомолекулярных соединений рассказала полиции о том, что утром по зданию ходили неизвестные молодые люди.
 
В результате кражи РАН лишился 66 тысяч рублей.
Теги: васильевский остров , весы , институт , кража , микроскоп , ран
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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