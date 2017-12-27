На Васильевском острове грабители вынесли из института РАН микроскоп и весы

Грабители долго пытались найти что-то ценное в институте РАН и в результате забрали только микроскоп и весы.

Как стало известно, накануне вечером в правоохранительные органы обратились сотрудники института РАН в Петербурге. В учебном учреждении на Васильевском острове пропало научное оборудование.

Сообщается, чтобы украсть у ученых ценные вещи, грабителям пришлось пройтись по нескольким кабинетам. В семь помещений двери оказались вскрытыми. В итоге злоумышленники забрали у людей науки микроскоп и весы. Одна из сотрудниц Института высокомолекулярных соединений рассказала полиции о том, что утром по зданию ходили неизвестные молодые люди.

В результате кражи РАН лишился 66 тысяч рублей.