Из храма на Парашютной украли мощи святых

Из петербургского храма на Парашютной улице украли мощи 13 святых. Злоумышленник унес деревянный киот. Об этом сообщили на портале "АиФ Петербург".
Инцидент произошел накануне, 22 февраля, в храме святой Евгении. В полицию обратилась свечница. Она написала заявление, в котором указала, что из церкви пропала шкатулка с мощами святых.
Женщина подозревает в случившемся молодого блондина, который на днях заходил в храм. Мужчина был одет в красную куртку, на нем был рюкзак.
Информация проверяется. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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