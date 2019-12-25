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Из горящей квартиры на Гаванской улице спасли двух пожилых женщин
Сегодня, 13:11
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himif

Из горящей квартиры на Гаванской улице спасли двух пожилых женщин

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В двухкомнатном жилище вспыхнула кухня.

В одиннадцатом часу утра в среду, 12 августа, в доме на Гаванской улице разгорелась квартира на первом этаже. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Как выяснилось, в двухкомнатной квартире вспыхнула кухня, огнем оказалась охвачена обстановка площадью полтора квадратных метра. Из горящего помещения спасли двух пожилых женщин, которых передали на осмотр медикам, но их состояние не уточняется. Пламя успешно ликвидировали спустя 19 минут силами 15 человек и 3 единиц техники, уточнили в городском МЧС.

Ранее мы рассказывали, как неизвестный поджег внедорожник на улице Кустодиева.

Фото: Piter.TV

 

Теги: мчс, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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