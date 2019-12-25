Из горящего дома в Новогорелово эвакуировали более 40 человек

МЧС России по Ленобласти предоставило информацию о пожаре, случившемся во вторник, 8 июня, в поселке Новое Горелово Ломоносовского района. Сообщается, что вызов поступил на пульт диспетчера в 21:54. Пожарно-спасательные подразделения отправились на улицу Современников. На месте работали сразу несколько частей: 42 и 57 пожарно-спасательные части, 134 пожарная часть противопожарной службы Ленобласти и три пожарно-спасательные части Санкт-Петербурга - 20, 30, 33.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 23:26. На время тушения спасатели эвакуировали из дома 43 жильцов, в том числе - 12 детей. О пострадавших не сообщалось.

Было эвакуировано 43 человека, 12 детей.

Информация о пострадавших не поступала, но жильцы, рассказывая о пожаре, сообщили, что "пострадал весь подъезд": поврежден стояк отопления, погибли домашние животные.

Выяснением обстоятельств пожара занимаются отделы надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района.

Между тем, в Якутии лесной пожар подошел вплотную к жилому поселку.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в соцсети ВКонтакте