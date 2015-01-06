Баскетбольный "Зенит" покинул Антон Пушков

Решение было принято по взаимному согласию сторон.

Центровой Антон Пушков уходит из баскетбольного клуба "Зенит". Решение было принято по взаимному согласию сторон. Об этом сообщили в группе организации в соцсети "ВКонтакте".

Отметим, что спортсмен играл в составе команды со второго клубного сезона и до первого в истории чемпионства в Единой Лиге ВТБ. Трижды он получил бронзовое призерство Единой лиги. В минувшем сезоне игроку удалось стать победителем турнира.

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