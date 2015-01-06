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Баскетбольный "Зенит" покинул Антон Пушков
Сегодня, 20:15
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Баскетбольный "Зенит" покинул Антон Пушков

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Решение было принято по взаимному согласию сторон.

Центровой Антон Пушков уходит из баскетбольного клуба "Зенит". Решение было принято по взаимному согласию сторон. Об этом сообщили в группе организации в соцсети "ВКонтакте". 

Отметим, что спортсмен  играл в составе команды со второго клубного сезона и до первого в истории чемпионства в Единой Лиге ВТБ. Трижды он получил бронзовое призерство Единой лиги. В минувшем сезоне игроку удалось стать победителем турнира.

Ранее на Piter.tv: жители смогут увидеть матч "Зенита" и "Спартака" за суперкубок России в кинотеатрах.

Фото: pixabay

Теги: антон пушков, баскетбол, зенит, прощание со спортсменом, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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