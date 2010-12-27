На Петроградке из реки достали мертвого пенсионера

Им оказался местный житель, живший неподалеку.

Жители Петроградского района наткнулись на страшную находку в реке Ждановка в минувшую субботу. Как сообщает "Фонтанка", из реки достали труп пенсионера.

Известно, что тело в воде заметил прохожий. На место происшествия вызвали правоохранительные органы, которые и достали труп из реки в районе 43-го дома на Ждановской улице.

Полиция смогла установить личность утопленника. Им оказался 70-летний местный житель, проживающий неподалеку. Обстоятельства случившегося проясняются. Тело направлено в морг для установления точной причины смерти.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что чиновнику в Гатчине оторвали голову.