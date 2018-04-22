Чиновнику в Гатчине оторвали голову (видео)

В сети появилось видео, как вандалы в Гатчине отрывают голову скульптуре чиновника.

В сеть проникло видео, как вандалы в центе Гатчины отрывают голову скульптуре чиновника.

Помимо самих вандалов, на кадрах также видно гуляющих жителей, которых возмущало происходящее. Некоторые прохожие снимали процесс на мобильные телефоны.

Как сообщает портал "47 news", за 10 дней неизвестные дважды повредили скульптуру на Театральной площади в Гатчине. Сначала, 10 апреля, они оторвали голову Женщине, затем, 20 апреля, - Мужчине. Голова чиновника нашлась после призыва ЛОЭСК сообщить данные о вандалах.

После произошедшего в Южный филиал обратлился работник службы по благоустройству и дорожному хозяйству, который нашел детали скульптуры неподалеку от площади.

Напомним, что скульптуры "Мужчина и Женщина" были подарены городу компанией ЛОЭСК в июле 2017 года к 90-летию Ленобласти. Прообразами скульптуры стали герои повести "Гранатовый браслет" Александра Куприна - графиня Вера Николаевна Шеина и ее тайный поклонник, чиновник, Георгий Степанович Желтков.

Видео: ВКонтакте/АВТО Гатчина