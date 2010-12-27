Из Суздальского озера достали автомобиль

В воде он, к счастью, оказался без водителя.

17 сентября из Верхнего Суздальского озера вытащили автомобиль, сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Немецкая легковушка ушла под воду рано утром. На место срочно прибыла поисково-спасательная служба и пожарно-спасательные отряды комитета, сотрудники вытащили автомобиль с помощью водолазного снаряжения и лебедки. Владелец машины стоял на берегу. По его словам, автомобиль скатился в воду из-за неисправности стояночного тормоза. К счастью, в момент ухода в воду в машине никого не было, и сам владелец успел ее покинуть.

Спасатели напоминают, что эксплуатировать автомобиль можно только при его исправности. Необходимо проверять исправность узлов транспортного средства каждый раз перед поездкой.

Ранее в Piter.tv показывали видео аварии на Дунайском путепроводе: водители не разошлись на дороге.

Фото: ВКонтакте