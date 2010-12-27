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Из Петербурга вывезли более 3,5 тонн опасных отходов
Сегодня, 19:05
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IRINA_CHALKINA
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Из Петербурга вывезли более 3,5 тонн опасных отходов

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Среди отходов - нефтепродукты, градусники и батарейки.

Из Петербурга вывезли более 3,5 тонн опасных отходов. Об этом сообщили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Известно, что для устранения экологических аварий, за прошлую неделю, службы  ГУП "Экострой" выезжали на место 33 раза. Так, из школы № 430 в Ломоносове изъяли  ампулу с бромом, а на территории НИИ метрологии имени Менделеева устранили разлив ртути. Помимо этого, специалисты ни раз прибывали на помощь петербуржцам, которые разбили дома градусники. 

Также в минувшие выходные службы "Экостроя" ликвидировали  разлив нефтепродуктов во дворе проспекта Мечников. А в Неве "выловили"  50 килограмм  нефтеводяной смеси.

Ранее мы сообщали о том, что восемь человек получили травмы из-за гололеда в Колпинском и Калининском районах

Фото:Pixabay

 

 

Теги: нева , нефтяные пятна на неве , разлив ртути
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество Здоровье

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