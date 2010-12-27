Из Петербурга вывезли более 3,5 тонн опасных отходов. Об этом сообщили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Известно, что для устранения экологических аварий, за прошлую неделю, службы ГУП "Экострой" выезжали на место 33 раза. Так, из школы № 430 в Ломоносове изъяли ампулу с бромом, а на территории НИИ метрологии имени Менделеева устранили разлив ртути. Помимо этого, специалисты ни раз прибывали на помощь петербуржцам, которые разбили дома градусники.
Также в минувшие выходные службы "Экостроя" ликвидировали разлив нефтепродуктов во дворе проспекта Мечников. А в Неве "выловили" 50 килограмм нефтеводяной смеси.
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