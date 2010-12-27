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Из Петербурга в Ереван запустят два дополнительных авиарейса
Сегодня, 14:41
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Alena_Zinovieva

Из Петербурга в Ереван запустят два дополнительных авиарейса

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Теперь петербуржцы смогут улететь в столицу Армении еще по четвергам и воскресеньям.

Из Петербурга в Ереван запустят два дополнительных авиарейса. Теперь петербуржцы смогут улететь в столицу Армении еще по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

Дополнительные рейсы будут временными. Они продлятся с 11 июля до 25 октября. Пассажиры будут летать на Boeing 737-500 и 737-700. На борту будут подавать горячее питание, прохладительные напитки, чай и кофе.

Ранее мы писали, что дополнительные "Ласточки" пустят между Москвой и Петербургом в конце июня.

Фото: pixabay.com

Теги: дополнительные авиарейсы, пулково, путешествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Общество,

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