Теперь петербуржцы смогут улететь в столицу Армении еще по четвергам и воскресеньям.

Из Петербурга в Ереван запустят два дополнительных авиарейса. Теперь петербуржцы смогут улететь в столицу Армении еще по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

Дополнительные рейсы будут временными. Они продлятся с 11 июля до 25 октября. Пассажиры будут летать на Boeing 737-500 и 737-700. На борту будут подавать горячее питание, прохладительные напитки, чай и кофе.

Ранее мы писали, что дополнительные "Ласточки" пустят между Москвой и Петербургом в конце июня.

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