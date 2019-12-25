Из Петербурга могут запустить рейс в Тунис

Из петербургского аэропорта Пулково хотят возобновить рейсы в Тунис. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров.
База для восстановления авиасообщения уже подготовлена. Осталось дождаться зеленого света от российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Работать на маршруте будет авиакомпания RedWings. Вторым перевозчиком, вероятно, будет "Аэрофлот".
Если оперативный штаб разрешит полеты, то будет семь рейсов в неделю в Тунис из Москвы, один из Петербурга и три рейса из аэропортов Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара.
Ранее мы писали, что первые самолеты из России в Египет отправились со 100% загрузкой.
Фото: pexels.com
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