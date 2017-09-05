На Выборгской набережной пенсионер обнаружил утопленника

В Приморском районе из Невы извлекли труп. Днем в понедельник утопленника в реке обнаружил пенсионер во время прогулки.

Неприятную находку сделал пожилой петербуржец во время дневной прогулки вдоль Невы. Днем в понедельник, 4 сентября, пенсионер обнаружил тело незнакомца в воде напротив дома 61 на Выборгской набережной.

Прибывшие на место спасатели извлекли тело из воды. На вид погибшему было 40-45 лет. При первичном осмотре тела никаких следов насильственной смерти на теле не обнаружили. О личности незнакомца тоже пока ничего не известно. Труп отправили в морг. Эксперты проведут тесты, чтобы определить причины смерти.

К сожалению, подобные инциденты далеко не редкость в Петербурге. Ранее Piter.tv сообщал, что в Ладожском озере нашли труп утопленника.