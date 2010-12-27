В Ладожском озере нашли труп утопленика

В Ленинградской области, Гатчинского района полиция обнаружила труп в Ладожском озере.

Сотрудники полиции нашли в 15 метрах от пляжа "Белое колено" на Ладожвском озере тело неизвестного мужчины. Труп в озере обнаружил местный житель. Мужчина выехал на строительство загородного дома в посёлок Загубье. Там он решил прогуляется вдоль Ладожского озера. Именно тогда он наткнулся на всплывшее тело. Затем позвонил сотрудникам полиции и сообщил о находке.

Извлечь тело из воды оказалась невозможно, из-за высокой болотистости местности. Правоохранительные органы сообщают, что после привлечение специального оборудования и водолазов, поиски возобновятся. Информации о личности погибшего пока нет. Также отстается загадкой причины его смерти.