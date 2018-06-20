Из Фонтанки извлекли немецкую мину, которая лежала около пирса со времен ВОВ

ОМОН вывез опасный боеприпас на полигон для ликвидации.

Взрывотехники из петербургского ОМОНа извлекли из реки Фонтанки боеприпас. По данным представителей правоохранительных органов, опасная находка была сделана местными жителями недалеко от пирса. Снаряд лежал на глубине около 20 сантиметров. Очевидец сразу же обратился в полицию. Оперативники отправились по адресу набережная Фонтанки, 162.

Звонок в экстренные службы был сделан около 10 часов утра. Уже спустя 15 минут на месте дежурили эксперты. Специалисты ОМОНа рассказали, что боеприпас подвергся коррозии, хотя в нем действительно находилось взрывчатое вещество.

Боеприпас предположительно попал в воду во времена ВОВ. Эксперты считают, что объект является немецкой минометной миной 81-мм в диаметре. Сейчас он вывезен на полигон и готовится для уничтожения.

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Фото: Piter.tv