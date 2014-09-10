Артист фаер-шоу получил ожоги в Александровском парке

У пострадавшего мужчины диагностированы термические ожоги бедра, колена, голени и кисти.

В воскресенье вечером из Александровского парка в Петербурге был госпитализирован артист фаер-шоу. Как стало известно Piter.TV, травмы получил 33-летний участник творческого коллектива. Во время своего выступления в общественном пространстве он получил ожоги от керосиновой лампы.

У пострадавшего мужчины диагностированы термические ожоги бедра, колена, голени и кисти.

После оказания медицинской помощи петербуржца отпустили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Савушкина житель Кронштадта избил пассажира автобуса.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)



