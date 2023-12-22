Беглов подвёл итоги развития Петербурга в сфере энергетики

В Северной столице набирает темпы модернизация энергетических объектов, а также активно развивается инженерная и коммунальная инфраструктура в соответствии с поручением президента РФ.

В Северной столице набирает темпы модернизация энергетических объектов, а также активно развивается инженерная и коммунальная инфраструктура в соответствии с поручением президента РФ. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

За счёт проведённых работ удалось предоставить тепло жителям более 200 новых зданий в Красносельском районе. Кроме того, недавно была запущена новая газовая котельная в Шушарах, которую ждали в школе №511. Проектирование и монтаж оборудования этой котельной были выполнены в рекордные сроки − всего за девять месяцев.

Беглов подчеркнул, что город уделяет особое внимание развитию инженерной и коммунальной инфраструктуры.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург признали газомоторной столицей и лидером по энергосбережению.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению