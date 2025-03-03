Итоги "Масленичной почты" подвели в Петербурге

Акция проходила 1 и 2 марта в Петропавловской крепости в рамках празднования "Зажигай, сударыня Масленица".

В рамках акции "Масленичная почта" газеты "Петербургский дневник" жители и гости Петербурга отправили 10 150 оригинальных открыток в виде блинов за два дня.

Акция проходила 1 и 2 марта в Петропавловской крепости в рамках празднования "Зажигай, сударыня Масленица". Пункт отправки открыток оформлен в традиционном русском стиле с элементами наивного искусства. Три яркие матрешки украшены красочными узорами. Проект поддержали ресторанная сеть "Теремок" и "Почта России", обеспечив бесплатную доставку открыток по всей стране. Проект является продолжением успешных акций "Новогодняя", "Литературная" и "Морская почта" "Петербургского дневника". Например, в рамках "Новогодней почты" 2024 года было отправлено 62 300 авторских детских открыток.

Праздничные мероприятия сочетали традиционные элементы с современными технологиями: этно-битбокс, огромную неоновую фотозону, благотворительный магазин, необычные кокошники и интерактивную зону "Тайный сударь" с сюрпризами. Главной новинкой стала AI-зона, где посетители могли увидеть свое изображение на трехметровом экране. Центральным событием стал огромный блинный пирог от мастеров "Теремка", которым насладились около 5 тысяч человек. Завершением праздника стало впечатляющее огненное шоу с сожжением четырехметрового чучела арт-Масленицы.

Ранее диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть за раз.

Фото: Дмитрий Фуфаев/"Петербургский дневник"