История с продажей паспорта Виктора Цоя набирает обороты

Оказалось, что эксклюзивные вещи краденные.

В Петербурге объявился второй хозяин документов Виктора Цоя, которые ранее были выставлены на продажу. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Заключенный Денис Шейченко заявил, что личные вещи лидера группы "Кино" у него украл брат Дмитрий. Мужчина уверяет, что пока он отбывал наказание, родственник присвоил вещи себе.

Как оказалось, документы Виктора Цоя появились у Дениса случайно, ему принесли сделать их ксерокопии.

Хранил паспорт у себя до того момента, пока у меня не возникли проблемы с милицией. Потом я отдал их брату на хранение, он положил их в оружейный сейф рассказывает Шейченко

Напомним, что Дмитрий выставил на Avito паспорт,стихи и первоначальную версию песни "Перемен" певца Виктора Цоя. Мужчина сообщил, что нашел документы певца за холодильников. По его версии, лидер группы "Кино" много лет назад потерял паспорт в его квартире.

Ранее мы сообщали о том, что отец Виктора Цоя выказал сомнение в подлинности личных вещей, которые петербуржец продает на Avito за 3,5 миллиона рублей.

Фото:Виктор Цой/ВК