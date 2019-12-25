Историческое здание билетных касс РЖД на канале Грибоедова выставят на аукцион

Торги пройдут 4 декабря.

Стало известно о том, что здание билетных касс на набережной канала Грибоедова выставят на аукцион. Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома. Торги пройдут 4 декабря.

Здание в доме № 24 литера А принадлежит дочерней компании РЖД — "Федеральной пассажирской компании", начальная цена лота составит 853 миллиона рублей. Продается не только историческое здание с подвалом в 5 этажей, но и участок под ним. В общем площадь всей территории составляет 12,6 тысяч квадратных метров.

Сейчас в здании, которое не является объектом культурного наследия, находятся залы центральных касс для покупки билетов на поезда железной дороги, которые сейчас почти не используются.

Ранее мы сообщали о том, что Россия потратит на проект ракеты для полетов к Луне 1,5 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте государственных закупок. Известно, что средства будут выделены в 2020-2021 годах на создание технического проекта сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей".

Фото: Piter.tv