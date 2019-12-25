Со дна Финского залива в Кронштадте подняли старинные пушки

Восемь орудий, весом 4 тонны каждое, пропали в 2018 году.

В понедельник, 24 марта, со дна Финского залива в промзоне Кронштадта у КАД подняли восемь стволов исторических чугунных пушек. Орудия были похищены в 2018 году, сообщили в пресс-службе ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК).

Поиском пушек занимались полтора года, когда было возбуждено уголовное дело о пропаже орудий с Северной Батареи №6, которые были расположены в ограде внутреннего двора и на постаменте одного из причалов. Пушки обнаружили сотрудники правоохранительных органов в октябре прошлого года на дне залива, позднее их успешно "выловили" силами ВМФ Минобороны России и доставили к месту хранения.

Отмечается, что весь каждой пушки составляет порядка четырех тонн, поэтому кражи и вывоза орудий такой массы с морского форта никто не ожидал. Кроме того, до недавнего времени многие форты не охранялись, но Северная Батарея №6 оказалась сначала под опекой АУИПИК, затем и под охраной. Во имя сохранения форта АУИПИК известило о торгах на право заключения договора аренды по известной программе "Аренда объекта культурного наследия за 1 рубль".

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Фото: auipik.ru