Источники "ТЭКа" полностью готовы к отопительному сезону в Петербурге

В этом году специалисты уделяли большее внимание ремонту насосного оборудования.

В понедельник, 6 июня, в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" сообщили о завершении летней ремонтной кампании. Так, теплоэнергетики в срок завершили планово-профилактический ремонт 276 котельных. Наряду с котельными плановый ремонт, чистку и промывку оборудования прошли все 215 ЦТП ТЭКа.

Энергоисточники поэтапно закрывались на профилактику с 13 мая по 2 сентября. Благодаря ремонтным работам в новом отопительном сезоне сезоне теплоснабжением будет обеспечено 14 391 здание, запитанное от котельных предприятия. Среди них – 8478 жилых домов, 529 детских учреждений, 392 школы, 223 учебных заведения, 360 лечебных и 4409 прочих зданий.

Отмечается, что планово-предупредительный ремонт на источниках ТЭКа ведут весь год, а профилактические работы на котельных и ЦТП требуют полной остановки оборудования и не могут вестись в отопительный сезон.

Энергетики рассказали, что в этом межотопительном сезоне на Парнасе был запущен новый коллектор Симоновской тепломагистрали, а в Приморском районе была сделана врезка тепловой сети диаметром 800 мм для теплоснабжения абонентов Юнтолово в тепломагистраль между Северо-Западной ТЭЦ и Приморской котельной.

Ранее мы писали, что "ТЭК" потратит 49 млн рублей на обновление теплоснабжения во Фрунзенском районе.

Фото: Pexels, ГУП "ТЭК СПб"